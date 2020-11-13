Следователи начали проверку после нападения на врачей скорой помощи в Нижнем Новгороде. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Нижегородские следователи начал доследственную проверку по факту нападения на экипаж скорой помощи в Приокском районе Нижнего Новгорода. Сейчас 34-летний нападавший уже задержан. Об это сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел на улице Вятской утром 12 ноября. Медики приехали в этот дом на вызов к больной женщине. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. Однако ее сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, продолжал требовать, чтобы ее увезли в больнице. В результате, во время спора мужчина достал травматический пистолет и принялся стрелять. Однако попал не в медиков, а в потолок.

Перепуганные врачи вынуждены были бежать на улицу прямо без верхней одежды. К счастью, никто из них не пострадал.

Вскоре он был задержан подоспевшими сотрудниками Росгвардии и полиции. Он пытался оказывать сопротивление, но все равно был доставлен в участок. К счас