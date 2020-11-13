В Нижнем Новгороде построят диагностический центр за 356 миллионов рублей

На региональном заседании совета по земельным и имущественным отношениям было принято решение одобрить 7 заявок на выделение земли под инвестпроекты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, планируется строительство диагностического центра в Нижнем Новгороде, расположенного на территории в 5,8 тысяч квадратных метров. Финансирование этого проекта составит около 356 миллионов рублей. Работы по строительству займут 9 месяцев.

Также известно, что одобрена заявка ООО «ГК «Союз». Компания получит участок площадью 5 тысяч квадратных метров под строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Дзержинске. На строительство газовой заправки уйдет три года и порядка 45 миллионов рублей.

Отметим, что реализация этих 7 проектов позволит создать 206 новых рабочих мест.

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