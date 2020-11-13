Студентам ННГАСУ устроили экскурсию по Стрелке

Будущие архитекторы примут участие в создании концепции развития территории Стрелки
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Экскурсию для пятикурсников ННГАСУ провели на территории Стрелки в минувший четверг. Это связано с тем, что к концу ноября будущие архитекторы должны представить проекты благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Так, в ходе осмотра Стрелки студенты обсудили возможности дальнейшего развития пространства. Они выразили мнение о том, что территория должна работать круглый год. К слову, ребята считают, что помимо пакгауз, должны также использоваться здание бывшей ярмарочной водозаборной станции и выгоревший бункер.
- Невозможно проектировать территорию, не почувствовав и не пройдя ее ногами, поэтому мы отправились на Стрелку. Я считаю, что для архитектора важно понять масштаб, особенности пространства и открывающихся перспектив. Мы поговорили о проблемах и задачах их будущих проектов, - поделилась директор ИРГСНО Дарья Шорина.
При создании концепций стоит помнить и о мероприятиях, которые проводят на Стрелке. В частности, фестивали искусств «Стрелка» и INTERVALS.
Отметим, что инициатива подключить студентов строительного университета была принята на заседании, посвященном обсуждению пакгаузов и Стрелки.
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