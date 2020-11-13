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Алексей Сафонов стал главой Сарова

Об этом сообщается на сайте администрации города
Валерия МУРОМЦЕВА
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Алексей Сафонов избран новым главой Сарова на заседании гордумы 12 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Сарова.

Ранее господин Сафонов работал главным энергетиком ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В новой должности он начнет работать с 17 ноября.

Новоиспеченный глава города родился в 1978 году в Иванове. Будучи студентом последнего курса Ивановского государственного энергетического университета, Алексей Сафонов получил предложение о трудоустройстве в РФЯЦ-ВНИИЭФ, и в 2000 году переехал в Саров.

За двадцать лет работы на предприятии он прошел путь от простого инженера до главного энергетика. Два года назад прошел отбор в управленческий кадровый резерв «Росатома» как специалист, обладающий способностями к управленческой деятельности. Женат. Имеет двух дочерей.