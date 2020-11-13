Алексей Сафонов стал главой Сарова

Алексей Сафонов избран новым главой Сарова на заседании гордумы 12 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Сарова.

Ранее господин Сафонов работал главным энергетиком ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В новой должности он начнет работать с 17 ноября.

Новоиспеченный глава города родился в 1978 году в Иванове. Будучи студентом последнего курса Ивановского государственного энергетического университета, Алексей Сафонов получил предложение о трудоустройстве в РФЯЦ-ВНИИЭФ, и в 2000 году переехал в Саров.

За двадцать лет работы на предприятии он прошел путь от простого инженера до главного энергетика. Два года назад прошел отбор в управленческий кадровый резерв «Росатома» как специалист, обладающий способностями к управленческой деятельности. Женат. Имеет двух дочерей.