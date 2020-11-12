В Нижнем Новгороде предложено снести более 130 домов

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода составили перечень домов, которые планируется снести в ближайшее время. Всего их более 130, а 35 из них находятся в историческом центре города. Каждое из 130 зданий признано либо ветхим, либо аварийным. Это решение городской Думы от 10 ноября 2020 года.

Сейчас проект соответствующего документа уже опубликован. Окончательное голосование по этому вопросу депутаты проведут 25 ноября.

К примеру, в Советском районе в список ветхих деревянных домов вошли 16 построек, в Приокском районе – четыре дома, В Московском – около 15 зданий, каждое из которых построено ещё в середине прошлого века, но уже из камня.

В перечень аварийных домов, подлежащих сносу, вошли 24 здания Ленинского района, 22 – Приокского района, 17 – Канавинского, столько же – Сормовского. А кроме того, ещё 10 построек в Советском районе Нижнего Новгорода, 9 – в Нижегородском и 14 – в Московском.

Но вместе с тем сформирован и список зданий, подлежащих реконструкции. Их около 35.

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