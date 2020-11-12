На улице Лоскутова будет временно перекрыто движение транспорта

С 14:00 до 22:00 временно будет перекрыто движение транспорта по улице Лоскутова 16, 17 и 20 ноября. А именно на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

А также специалисты департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что из-за неожиданного снегопада в Нижегородской области за последние дни произошли многочисленные заторы на дорогах и увеличилось число аварий. Чаще всего это было связано с тем, что нижегородские автолюбители забыли или не успели перейти на зимнюю резину. В связи с чем водителей просят как можно скорее подготовить свой транспорт к смене погоды. А кроме того, ранее мы сообщали, что эксперты Росстандарта назвали сроки уборки снега, установленные ГОСТом. Все они являются обязательными для коммунальных служб.

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