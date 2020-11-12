Глеб Никитин рассказал о сроках коронавирусных ограничений в регионе

Система здравоохранения Нижегородской области должна быть готова работать в режиме полноценной нагрузки как минимум до конца зимы 2021 года. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил эфире телеканала «Россия 24».

- В первую очередь, на что хотелось бы рассчитывать, это стабилизация заболеваемости, потому что со стабильным уровнем мы справимся, - отметил Глеб Никитин. – Если подъем заболеваемости будет значительным, то система будет испытывать очень большие нагрузки. Конечно, ряд экспертов в качестве факторов смягчения рассматривают и сезонный фактор – наш русский мороз, и общую длительность распространения инфекции. Но мы считаем, что к системе, работающей в режиме полноценной нагрузки мы должны быть готовы как минимум до конца зимы 2021 года. По тем тенденциям, которые мы видим в регионе, мы в состоянии это напряжение выдержать.

В настоящее время для пациентов с коронавирусом в регионе развернуто 7100 коек. При этом 1470 – свободные, что составляет около 19%. В начале ноября свободными были около 10% коек.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, как пройдет новогодняя ночь в регионе в условиях пандемии.