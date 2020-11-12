Медсестра в Дзержинске отправила на свалку больше 12 тысяч доз вакцины

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей старшей медсестры одной из поликлиник Дзержинска. Ее обвиняют в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, осенью прошлого года медсестра получила свыше 12 тысяч доз вакцины против гриппа для вакцинации жителей Дзержинска, - говорится в сообщении. – Однако, вопреки правилам хранения, она поместила эту вакцину в помещение, не оснащенное холодильным оборудованием.

Спустя некоторое время она обнаружила, что вакцина пришла в негодность. Чтобы избавить от компрометирующих улик, она попросила знакомого утилизировать коробки с медицинскими препаратами. В мае 2020 года эти коробки были обнаружены в лесополосе Дзержинска.

- Общий ущерб, причиненный ее действиями, составил около 1,5 миллионов рублей, - сообщили в региональном СУ СКР. – Вину в совершении этого преступления она полностью признала. Со своей должности она уже уволена. Сейчас это дело направлено в суд.