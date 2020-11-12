В Щербинках планируется восстановить ТЦ Гагаринский

ТЦ "Гагаринский", расположенный в Приокском районе Нижнего Новгорода, планируется реконструировать. Сейчас его торговые помещения занимают площадь более 2000 квадратных метров, а это не соответствует разрешению об использовании земельного участка. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

АО "КТД", которое является собственником здания, выступило с инициативой о частичном изменении границ территории по проспекту Гагарина, дом 105а, что позволит увеличить площадь объекта до 5000 "квадратов", а не только провести реконструкцию здания.

Это предложение рассматривалось 21 сентября на общественных обсуждениях. Никто из нижегородцев не выразил несогласия. 28 октября комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области одобрила инициативу по частичной смене зонирования участка ТЦ, после чего министерству градостроительной деятельности и развития агломераций региона рекомендовали составить проект правового акта об утверждении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода.