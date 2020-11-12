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Общество

Нижегородская больница имени Семашко выплатит 450 тысяч рублей за гибель пациента

Пациент скончался от отсутствия надлежащей медпомощи
Дарья ЯЗЕВА
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Суд обязал Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко выплатить компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей родственникам погибшего пациента. Решение принадлежит Нижегородскому районному суду Нижнего Новгорода и принято в ответ на гражданский иск. Сообщила об этом пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По материалам дела, находившийся в стационаре пациент скончался 27 ноября 2018 года от несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинских услуг.

В 2019 году, после обращения родственников, областной Минздрав провёл проверку. В результате неё факт нарушений в работе медперсонала больницы был подтверждён. Главврачу направили предписание устранить нарушения и принять меры дисциплинарного воздействия к виновным, а двум дочерям и жене погибшего суд назначил выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей каждой.

Решение районного суда было обжаловано обеими сторонами гражданского дела. Но права на апелляцию стороны не получили.