Налог на имущество для нижегородских гостиниц будет снижен до 1% Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижегородской области налог на имущество для гостиниц будет снижен до 1%. Соответствующий законопроект внёс губернатор региона Глеб Никитин в нижегородское Законодательное собрание. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

– Пандемия очень сильно ударила по гостиничному бизнесу. Загрузка номеров снизилась в разы, поэтому в сложившейся ситуации сохранить инфраструктуру и рабочие места – это одна из приоритетных задач, – утверждает Глеб Никитин. – В Нижегородской области работают более 500 коллективных средств размещения, и, безусловно, законопроект призван поддержать отельеров. При согласовании депутатов льгота будет действовать и в 2021 году.

А также по поручению губернатора нижегородское правительство разрабатывает и другие меры поддержки бизнеса. Кроме того, перечень организаций, которые смогут получить региональные субсидии на оплату труда сотрудников и оплату услуг ЖКХ, был расширен.