Бывший председатель нижегородского парламента Евгений Лебедев возглавил совет директоров ПАО "Нител"

Недавно сложивший полномочия председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев возглавил совет директоров ПАО "Нител". Его назначение единогласно поддержал совет в составе из восьми человек. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

9 ноября было созвано внеочередное собрание акционеров ПАО, на котором избрали новый совет директоров. А 10 ноября обновлённый состав совета проголосовал за назначение экс-спикера Лебедева новым председателем. Также совет одобрил кандидатуру Михаила Гапонова на пост заместителя председателя. Прежде он временно возглавлял совет.

Евгений Лебедев продолжит быть депутатом нижегородского Законодательного собрания до конца созыва.

Напомним, что накануне также единогласно был избран новый глава МСУ Городецкого района, который ранее занимал пост заместителя министра строительства Нижегородской области.