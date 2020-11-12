На благоустройство территории у нижегородского трамплина выделено 74 млн рублей

Территорию у нижегородского трамплина благоустроят за 74 миллиона рублей. Для создания соответствующего проекта сейчас объявлен аукцион. Об этом сообщается на сайте РосТендер.

Запланировано преображение Казанского съезда, площади Сенной и Казанской набережной Нижнего Новгорода.

Максимальная цена контракта составляет 73 миллиона 837 тысяч рублей. Заказчиком выступает ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Финансирование будет производиться за счёт регионального бюджета. Согласно контракту, подрядчику надлежит подготовить проектную документацию, а после выполнить первый этап благоустройства. Первый этап предполагает обновление территории вокруг трамплина К-60. По итогу должны быть установлены смотровые площадки, фонари и лавочки, организованы места для тихого отдыха с прогулочными дорожками и ливневые канализации. Кроме того, пространство должно быть озеленено. На площади Сенной и напротив входа в Парк Победы подрядчик предусмотрит входные зоны. На проведение работ даётся 8 месяцев с момента подписания контракта.

Подрядчик будет выбран по итогу аукциона 23 ноября.