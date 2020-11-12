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Дачи на нижегородском Гребном канале снесут как незаконные постройки

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Дарья ЯЗЕВА
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Дачи на нижегородском Гребном канале снесут как незаконные постройки

Дачи на нижегородском Гребном канале снесут как незаконные постройки

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде запланировано снести дачи, расположенные на Гребном канале, около лодочной станции "Турист". Всё потому что они были возведены без каких-либо законных оснований. Об этом сообщила администрация Нижегородского района.

Ликвидация этих зданий необходима для освобождения земельного участка. Однако дачники некоммерческого садового товарищества, разумеется, против такого решения и готовы отстаивать свои права в суде. Как сообщается в группе ВКонтакте "Нижний Новгород. Без цензуры", 10 ноября они помешали сотрудникам администрации и полиции приступить к сносу сооружений, выстроившись "живой стеной".

Мнение нижегородских дачников, участки которых существуют на Гребном канале уже 40 лет, таково, что происходящее выглядит как захват территории под будущую застройку. В свою очередь, районная администрация настаивает, что снос организован только с целью освободить местность от незаконных сооружений.