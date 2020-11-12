Директор нижегородского «Медицинского информационно-аналитического центра» задержан по подозрению в присвоении 80 млн рублей. ФОТО: личная страница в Facebook.

Директора нижегородского «Медицинского информационно-аналитического центра» Ивана Сметанина задержали по подозрению в присвоении 80 миллионов рублей. Деньги были присвоены им, пока тот был директором владимирского отделения центра. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области.

Следственные органы владимирского Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ГБУЗ ВО Ивана Сметанина по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "присвоение в особо крупном размере". Согласно версии следствия, в начале этого года в ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" Сметанин намеревался закупить серверное оборудование для нужд региона. В процессе чего экс-директор установил заведомо завышенную цену контракта.

В июне текущего года контракт с коммерческой фирмой на поставку серверного оборудования был подписан. Его сумма составила 121 миллион рублей и была выплачена в полном размере.

Уже после, в ходе оценки стоимости поставленной техники, было установлено, что её максимальная стоимость не может превышать 40 миллионов рублей. Расследование уголовного дела сейчас продолжается, а Сметанин заключён под стражу. Следствие ведётся на территории Владимирской, Нижегородской и Московской областей.