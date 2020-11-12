Владимир Шацков назначен и.о. гендиректора Нижегородского водоканала. Фото: Нижегородский водоканал

Исполнять обязанности генерального директора Нижегородского водоканала будет Владимир Шацков, ранее занимавший здесь должность главного инженера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, накануне в отношении гендиректора предприятия Николая Николюка, его заместителей и еще целого ряда высокопоставленных должностных лиц было возбуждено уголовное дело. Всех их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество, а также в создании на территории Нижнего Новгорода преступного сообщества с целью обогащения. 11 ноября в Нижегородском водоканале по этому поводу прошли обыски. По подозрению в совершении преступлений задержаны семь человек.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства господин Шацков работает с 1986 года, последние тридцать лет трудится в Нижегородском водоканале, где прошел путь от обычного механика до руководителя.

«Под его непосредственным руководством проводилась большая часть значимых мероприятий по модернизации на сооружениях водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода», - рассказали в Нижегородском Водоканале.