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Александр Мудров единогласно избран главой МСУ Городецкого района

Ранее он занимал пост заместителя министра строительства Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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На внеочередном заседании Земского собрания Городецкого района главой МСУ Городецкого района был избран Александр Мудров, ранее занимавший пост заместителя министра строительства Нижегородской области. К своим обязанностям он должен приступить уже с 13 ноября. Об этом сообщили в администрации Городецкого района.

- Кандидатуру Александра Мудрова депутаты поддержали единогласно, - сообщили в районной администрации. – Вместе с ним на этот пост претендовала заместитель главы администрации района по социальной политике Татьяна Смирнова.

Свое решение депутаты приняли после выступления кандидатов, посвященных программе развития района. В своей программе Александр Мудров сделал акцент на необходимости создания новых рабочих мест и привлечение инвестиций для открытия новых производств.

- Моя работа будет построена на четком взаимодействии Городецкого района с правительством Нижегородской области и профильными региональными министерствами, - пояснил Александр Мудров. – А сейчас нужно проанализировать сложившуюся ситуацию с исполнением бюджета района, так как пандемия внесла свои коррективы в планы социально-экономического развития.