Александр Мудров единогласно избран главой МСУ Городецкого района

На внеочередном заседании Земского собрания Городецкого района главой МСУ Городецкого района был избран Александр Мудров, ранее занимавший пост заместителя министра строительства Нижегородской области. К своим обязанностям он должен приступить уже с 13 ноября. Об этом сообщили в администрации Городецкого района.

- Кандидатуру Александра Мудрова депутаты поддержали единогласно, - сообщили в районной администрации. – Вместе с ним на этот пост претендовала заместитель главы администрации района по социальной политике Татьяна Смирнова.

Свое решение депутаты приняли после выступления кандидатов, посвященных программе развития района. В своей программе Александр Мудров сделал акцент на необходимости создания новых рабочих мест и привлечение инвестиций для открытия новых производств.

- Моя работа будет построена на четком взаимодействии Городецкого района с правительством Нижегородской области и профильными региональными министерствами, - пояснил Александр Мудров. – А сейчас нужно проанализировать сложившуюся ситуацию с исполнением бюджета района, так как пандемия внесла свои коррективы в планы социально-экономического развития.