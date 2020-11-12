Заксобрание Нижегородской области рассматривает закон о соцпредпринимательстве Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское Законодательное собрание рассматривает закон о социальном предпринимательстве. Он сыграет особую роль в развитии социального бизнеса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что указанный областной закон расширит список видов деятельности, которые являются социальным предпринимательством и которые будут зафиксированы в федеральном законе.

– В частности, это оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям, проведение экскурсий для инвалидов, помощь людям, страдающим от зависимостей. Также в законопроекте предусматривается оказание социальным предпринимателям имущественной и финансовой поддержки, – подчеркнул Глеб Никитин.

А кроме того, в Нижегородской области стартовал форум для социальных предпринимателей под названием «Территория РИТМа». В нём участвует более 100 человек и проводится он уже в четвёртый раз. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Информация поступила также от губернатора региона.

В этом году форум, конечно же, проходит в онлайн-формате. Это позволило задействовать и объединить участников не только из разных уголков России, но и из-за рубежа. Цель форума – дополнительно простимулировать его участников к развитию.