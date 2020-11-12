Эксперты Росстандарта назвали сроки уборки снега, установленные ГОСТом

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области напомнили о сроках уборки снега, установленных ГОСТом «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». В документе прописано время на каждый вид уборки. Все эти сроки являются обязательными для коммунальных служб.

- В частности, рыхлый и талый снег должен быть убран с проезжей части в течение 3-12 часов в зависимости от категории дороги, - отметили эксперты. - Зимняя скользкость или, другими словами, снежная и ледяная наледь, должна быть устранена в течение 4-12 часов с проезжей части и за 12-24 часа – с тротуаров и пешеходных дорожек.

Напомним, время уборки отсчитывается с момента окончания снегопада до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения.

- Также в документе устанавливаются требования к покрытию проезжей части, обочинам, разделительным полосам автомобильных дорог общего пользования и другим пунктам, - пояснил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Эти пункты стандарта позволяют обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить жизнь нижегородцев.

Кстати, за несоответствие требованиям ГОСТ дорожным и коммунальным службам грозит штраф до 500 000 рублей. За невыполнение предписания инспектора устранить нарушение нарушитель может быть оштрафован на сумму до 300 000 рублей.