Сеймовская птицефабрика оштрафована за загрязнение реки

ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» оштрафовано на 80 тысяч рублей по делу о загрязнении реки Сеймы сточными водами. Володарский районный суд Нижегородской области признал агрофирму виновной. Об этом сообщил департамент Росприроднадзора по ПФО.

Ранее Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия вынесло постановление о привлечении птицефабрики к ответственности. По итогам проверки установили, что в первом квартале 2020 года агрофирма сбрасывала в реку Сейму сточные воды, содержание нитратов и фосфатов в которых было превышено. «Птицефабрика Сеймовская» имела возможность принять меры, которые позволили бы ей не нарушать законодательство по охране природы, но не сделала этого.

Суд изучил материалы дела и принял доводы представителей птицефабрики несостоятельными, поэтому поддержал надзорное ведомство. ОАО «Птицефабрика Сеймовская» было признано виновным в нарушении правил сброса стока и теперь обязано выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.