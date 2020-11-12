Движение по мосту через Кудьму на трассе М-7 перекрыли утром 12 ноября

Утром 12 ноября с 9:30 до 10:00 было перекрыто движение посту через Кудьму на 424 километре трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

- Ограничение движения связано с дорожными работами на этом участке, - пояснили в ведомстве. – В этот период дорожные службы займутся выполнением выравнивания дорожного покрытия на съездах с искусственного сооружения.

В связи с вынужденными ограничениями нижегородских водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству. Также нижегородцев просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Напомним, на днях из-за неожиданного снегопада в Нижнем Новгороде произошел традиционный День жестянщика. Из-за погодных условий произошли заторы на дорогах и увеличилось число аварий. Зачастую это было связано с тем, что нижегородцы забыли перейти на зимнюю резину. В связи с этим автомобилистов просят, как можно скорее подготовить свои автомобили к перемене погоды.