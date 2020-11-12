Бесплатные экскурсии проведут по Щёлковскому хутору в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Бесплатные экскурсии по Щёлковскому хутору в Нижнем Новгороде продолжаются. В этот раз кураторы проекта "Экологическая тропа "Марьина Роща" расскажут, как дубрава и её обитатели готовятся к предстоящей зиме. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— Как природа готовится ко встрече с зимой? Как засыпают ручьи и пруды? Какие птицы остались у нас зимовать и какие они сделали запасы? Какие животные залегли в спячку, а каких мы с вами можем встретить на прогулке? Об этом и о многом другом мы расскажем на наших экскурсиях. Одевайтесь теплее и приходите! — приглашают всех желающих организаторы проекта.

Расписание ближайших экскурсий и их темы уже известны: сегодня, 12 ноября, состоятся две экскурсии. Первая, в 10:30, посвящена теме "Деревья дубравы", вторая — в 12:30 — теме "Животные дубравы". Следующие познавательные встречи намечены на субботу, 14 ноября. Они пройдут в 10:30 и в 12:30 на единую тему "Деревья дубравы".

Записаться на мероприятие можно через ВКонтакте или Фейсбук. Экскурсии по экологической тропе проводятся только в сопровождении специалистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!