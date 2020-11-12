Пятнадцать животноводческих комплексов введено в строй в Нижегородской области

Пятнадцать животноводческих ферм по разведению крупного рогатого скота введено в строй в Нижегородской области в 2020 году. Еще три планируется запустить в работу до конца года, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

В частности, девять молочных ферм реконструированы, еще шесть построены с нуля. Проекты реализованы в рамках областной программы, направленной на развитие молочного скотоводства. Субсидирование составило около 150 млн рублей.

«Новые животноводческие объекты позволяют сельхозпредприятиям наращивать производство продукции, повышать ее качество и, как следствие, получать дополнительные доходы. Например, с начала текущего года сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели более 480 тысяч тонн молока, что на 4 процента больше, чем в 2019-м», - отметил Глеб Никитин.

Так, молочные фермы возрождены или построены в Ковернинском, Починковском, Шарангском, Большеболдинском, Лысковском, Пильнинском, Вадском, Дальнеконстантиновском и ряде других районов.

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