Нижегородским подросткам помогут в выборе желаемой профессии

Нижегородским подросткам будет организована помощь в выборе желаемой профессии. Для этого был запущен карьерный акселератор «Грань». Его уже поддержали АНО «Развитие человеческого капитала» и другие компании, такие как «Яндекс», КБ Стрелка, МШУ «Сколково», «Союзмультфильм», «ТехноНИКОЛЬ», «Сбер». Как и некоторые другие крупные работодатели, присоединившиеся к проекту.

Задумка акселератора в том, чтобы познакомить совсем юных участников с самыми развивающимися индустриями. К примеру, IT, креатив, урбан, новая промышленность, бизнес, сервис. Кроме того, он поможет начать карьеру в желаемом направлении в игровой форме, что уже даст определённые навыки.

Импульсом для создания карьерного акселератора "Грань" стал тот факт, что профориентация, развитие необходимых навыков, изначальное выявление талантов, понимание текущего состояния рынка труда и его динамики — всё это остаётся острой проблемой, с которой сталкиваются школьники. Заручившись поддержкой образовательных центров и крупнейших компаний проект поможет подросткам сделать нужный им выбор. Такие действия помогут в будущем увеличить количество ценных кадров и улучшить климат на рынке труда.

В настоящий момент в проекте "Грань" участвует более 16 тысяч подростков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!