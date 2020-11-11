Нижегородский спасатель получил Благодарность президента РФ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

11 ноября этого года Вадим Максименко — спасатель 1-го класса областного отряда Управления по делам ГО, ЧС и ПБ — получил Благодарность президента РФ. Вручал её лично заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Напомним, 17 июня 2018 года Вадим Максименко находился в фанзоне Чемпионата мира по футболу, где нёс службу по обеспечению безопасности. Совсем рядом от места дежурства Максименко случилось ДТП, в результате которого один из водителей получил множественные травмы и оказался заблокированным в машине с открытой черепно-мозговой травмой.

Вадим Максименко сразу же взял на себя инициативу по спасению пострадавшего мужчины. Он самостоятельно, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, вскрыл дверь водителя и смог наложить повязку тому на голову. Ноги водителя были зажаты сломанной рулевой колонкой, что значительно усугубляло положение. Но и тут Максименко смог освободить пострадавшего, благодаря чему его вовремя передали сотрудникам медицины катастроф. Затем мужчину доставили в больницу.

— Я искренне рад, что награда нашла своего героя. Спасибо вам за труд, за то, что вы оказали очень профессиональную и качественную помощь человеку. Примите искренние пожелания здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким, — сказал по этому случаю Дмитрий Краснов.