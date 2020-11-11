Потолок обрушился на посетителей магазина в Дзержинске. ФОТО: "Экипаж. Хроника происшествий"

Прямо на посетителей одного из магазинов города Дзержинск внезапно обрушился потолок. В результате пострадали четыре человека — три женщины и один мужчина. Одну пожилую женщину увезли всю в крови. Пострадавшие госпитализированы. Под завалами оказались люди. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Нижегородской области.

Поступило сообщение о частичном обрушении панелей потолка в холодильном помещении магазина "Светофор", расположенного по адресу: город Дзержинск, улица Строителей, дом 9Г. Площадь обрушения составила 10 "квадратов". Детей среди пострадавших нет. 57 человек, среди которых есть дети, эвакуированы.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Напомним, буквально несколько дней назад подобного рода чрезвычайное происшествие произошло в Нижнем Новгороде на улице Семашко. Там балкон шестого этажа обрушился и упал на другой балкон, находящийся ниже. Чудом обошлось без жертв.

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