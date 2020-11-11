Канатную дорогу за 159 млн рублей построят для нижегородского трамплина Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по созданию трамплинового комплекса. В данный момент ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" открыл конкурс для поиска подрядчика, который в рамках одного из этапов построит пассажирскую канатную дорогу к местам старта трамплинов К60, К95 и К125, а также выполнит проектные и изыскательные работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Канатная дорога будет проходить между парком Победы и Вознесенским Печёрским монастырём. Представлять собой она будет подъёмное устройство и подвесными двухместными креслами.

По техническому заданию длина канатной дороги должна составить 242 метра. Предположительно будут организованы три посадочные станции. Скорость движения будет составлять до 1,5 метра в секунду, а намеченная пропускная способность – 800 человек в час.

Финансирование будет осуществлено по адресной инвестиционной программе Нижегородской области. Максимальная цена контракта равна 159,2 миллиона рублей.

Подрядчик будет утверждён 8 декабря. Со дня заключения контракта строительство займёт 8 месяцев.