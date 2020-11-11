В некоторых домах трёх районов Нижнего Новгорода отключили свет, тепло и воду Фото: архив КП

Прошедшей ночью, с 10 на 11 ноября, в некоторых домах Приокского, Канавинского и Нижегородского районов города отключили тепло, свет и воду. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы на трубопроводе. Информацией об этом поделилось Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Управление ГОЧС сообщило, что в 22:00, вчера, 10 ноября от центрального отопления и горячего водоснабжения были отключены около 130 жилых домов. Это коснулось таких улиц Нижнего Новгорода как Родионова, Богдановича, Лопатина, Касьянова, Казанское шоссе, Верхне-Печёрская, Бринского и Нижне-Печёрская.

Сам ремонтируемый участок трубопровода Д=700 располагается от дома № 5 по улице Казанское шоссе до дома № 2 по улице Германа Лопатина. Подрядчиком плановых ремонтных работ выступает ООО «Нижновтеплоэнерго».

Также с 8 утра нет света в доме № 46 по улице Витебская в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Восстановление подачи электроэнергии назначено на 16:00.

С 9 утра нет отопления в доме № 8А по улице Рождественской в Нижегородском районе. Включение тепла запланировано было на 12:00.

И горячей воды нет в доме № 4А по улице Тропинина в Приокском районе с 9 утра. Подача назначена на 15:00.

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