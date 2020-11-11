Нижегородцам рассказали, как вести себя после контакта с больным коронавирусом и кому необходима обязательная изоляция. Об этом в своем видеообращении сообщила заместитель главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Вопрос об определении контактных лиц решается либо на уровне территориальной поликлиники, либо работодателя, - пояснила Наталья Садыкова. - Информация по самому заболевшему собирается непосредственно лечащим врачом, а затем передается территориальными поликлиниками. Поэтому если вы являетесь членом семьи, то вопрос о включении в списки контактных для получения больничного листа и проведения лабораторного исследования по месту жительства должен решаться именно через территориальную поликлинику. Если вопрос стоит о контактных по месту работы, то все списки контактных передаются работодателем непосредствен в Управление

Роспотребнадзора или в его территориальные отделы. В связи с этим не стоит обрывать телефоны горячих линий Роспотребнадзора, достаточно обратиться к своему работодателю и уточнить, включены ли вы в списки контактных.

Напомним, контактными считаются лица, непосредственно контактировавшие с больным ковидом в течение последних 14 дней.

- Правда, контакт должен быть достаточно близким, достаточно длительны и без средств защиты, - пояснили в ведомстве. - В этом случае у человека есть риск инфицирования, и он должен подлежать изоляции и лабораторному исследованию на 8-10 день после контакта.