Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Нижегородский журналист оштрафован на 300 тысяч рублей за пост о коронавирусе

Публикацию он разместил в своем телеграм-канале
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Нижегородский журналист Александр Пичугин получил крупный штраф за публикацию о коронавирусной инфекции в своем телеграм-канале. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщается на сайте Богородского городского суда.

Причиной судебного разбирательства стал размещенный в апреле пост в телеграм-канале, в котором Александр Пичугин иносказательно рассуждает на тему работы храмов в период пандемии. Однако рассуждения сочли «заведомо ложной информацией об обстоятельствах эпидемии, способных спровоцировать панику среди населения».

Журналиста привлекли по новой «ковидной» статье 207.1, появившейся в уголовном кодексе 1 апреля 2020 года, ее еще называют статьей о «фейк-ньюс» (фейковых новостях). Обвинение просило 2,5 года ограничения свободы, но суд ограничился штрафом в 300 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

ЧП