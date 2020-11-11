В Дзержинске ликвидировали мусор по просьбе жителей

На улице Патоличева в Дзержинске, между домами 23 и 25, после обращений жителей в Центр управления регионом ликвидировали мусор. Жители жаловались на него в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– На моё обращение отреагировали довольно быстро. На следующий день приехала мусорная машина и вывезла часть мусора. Полностью забрали мусор через 3-4 дня. Результатом я довольна, – пишет Полина Пронягина.

– В современном городе недопустимы залежи мусора на контейнерных площадках или несанкционированные свалки. На улице Патоличева проблема была решена менее чем за неделю без всякой бюрократической волокиты, – прокомментировал ситуацию руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

А также он отметил, что тема благоустройства дворовых территорий остаётся одной из самых актуальных для нижегородцев на сегодня. Благодаря работе Центра управления регионом вопросы отрабатываются в течение одной рабочей недели вместо прежнего срока в 30 дней. За одну неделю – со 2 по 6 ноября – Центр отработал 27 676 сообщений от жителей Нижегородского региона.