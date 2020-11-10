Тепло и горячую воду отключили в 130 домах Нижегородского района в ночь на 11 ноября

В 130 жилых домах Нижегородского района в ночь на 11 ноября отключили тепло и горячую воду. Об этом сообщается на сайте ГО и ЧС по Нижегородской области.

- В десять вечера 10 ноября тепло и горячее водоснабжение было отключено в 130 жилых домах, - говорится в сообщении ведомства. – В частности, дома тепло и горячая вода были отключены на улицах Родионова, Богдановича, Лопатина, Касьянова, Верхнепечерской, Бринского и Нижнепечерской. Также без воды и тепла остались дома на Казанском шоссе.

По данным ведомства, причиной отключения стали плановые ремонтные работы на трубопроводе на участке от дома № 5 по улице Казанское шоссе дома № 2 по улице Германа Лопатина. Как ожидается, тепло и горячую воду планируется восстановить к шести утра 11 ноября 2020 года.

Напомним, минувшей ночью холодное водоснабжение отключали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Причиной отключения стал проблемный коллектор.