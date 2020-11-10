Нижегородка зарезала бывшего супруга, пытавшегося к ней вернуться

Попытка возобновить отношения с бывшей супругой закончилась трагедий для 31-летнего нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, утром 8 ноября мужчина пришел на съемную квартиру на улице Адмирала Макарова в Ленинском районе, - говорится в сообщении. – Он рассчитывал возобновить отношения с бывшей супругой. Однако она наотрез ему отказала, заявив принятое им решение о разводе окончательное. В результате, между ними завязалась ссора.

Во время этой потасовки она и схватилась за нож. От полученного ножевого ранения 31-летний мужчина скончался по дороге в больницу. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою причастность к совершению этого преступления 29-летняя женщина не отрицает. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, и ей будет избрана мера пресечения. Расследование этого преступления сейчас продолжается.