Врач больницы № 13 в Нижнем Новгороде предупредила о непредсказуемости коронавируса

Сегодня врач городской клинической больницы № 13 в Нижнем Новгороде, кандидат медицинских наук Ксения Корнева предупредила нижегородцев о непредсказуемости коронавируса. Специально для нижегородцев она записала видеообращение.

- Сегодня складывается очень тяжелая эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Нижегородской области, - пояснила Ксения Корнева. - Увеличилось количество случаев, в том числе и госпитализаций. Коронавирусная инфекция очень непредсказуемая инфекция. После видимых улучшений может быть ухудшение течения заболевания, поэтому медики обращаются к вам с просьбой соблюдать рекомендованные противоэпидемиологические мероприятия: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя и нас!

Напомним, сегодня к нижегородцам обратилась руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Кучеренко. Она напомнила нижегородцам, как правильно носить маски.