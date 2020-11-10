Нижегородцам предложили альтернативные форматы обучения

Школьникам и их родителям рассказали о возможных формах внешкольного образования. Нижегородцам предлагают ознакомиться с такими форматами обучения, как семейный, очно-заочный, заочный или самообразование. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области школьники обучаются в смешанном формате. Ученики с 1 по 5 класс, а также выпускники 9-х и 11-х классов обучаются в очной форме, а остальные классы проходят обучение дистанционно. В условиях пандемии было принято решение о том, что теперь родители могут самостоятельно выбрать предпочтительный для ребёнка формат обучения.

- Конечно, школа не сможет индивидуально сопровождать образовательную траекторию ребёнка за пределами школы, но будет обеспечивать консультационную поддержку, - написал Сергей Злобин. - Первый шаг - заявление в школу и беседа с директором.

Важно, что при выборе формы образования ребёнок может оставаться в контингенте школы. Например, при заочной форме.

Так, переход на семейное образование означает, что обучение будет проходить вне школы с правом сохранения последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях.

Переход на очно-заочное или заочное обучение возможен с учетом потребностей и возможностей личности, а также в зависимости от объема обязательных занятий педагога со школьником. Порядок получения такого образование и урегулирование происходит на уровне школы.

Переход на самообразование возможен только на уровне среднего общего образования или по достижении 18 лет. Кроме того, право на последующее прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях сохраняется.

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