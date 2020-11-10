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Экс-глава Канавинского района Шаров останется под стражей до конца апреля

Соответствующее решение сегодня было принято судом Канавинского района
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Бывший глава Канавинского района Михаил Шаров останется под стражей до 29 апреля 2021 года. Соответствующее решение сегодня было принято судом Канавинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- 10 ноября в судебном заседании было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении подсудимого, - говорится в сообщении. -

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей судом было удовлетворено.

Напомним, чиновника и его заместителя Эдуарда Цветкова обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2019 году они неоднократно получали взятки от предпринимателей в размере от 50 до 500 тысяч рублей. В общей сложности, было зафиксировано шесть эпизодов. Взятки они получали за незаконные бездействия в связи с нарушением установленного порядка торговли на территории Канавинского района. Общая сумма составила свыше 1 миллиона рублей.

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