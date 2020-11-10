Экс-глава Канавинского района Шаров останется под стражей до конца апреля

Бывший глава Канавинского района Михаил Шаров останется под стражей до 29 апреля 2021 года. Соответствующее решение сегодня было принято судом Канавинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- 10 ноября в судебном заседании было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении подсудимого, - говорится в сообщении. -

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей судом было удовлетворено.

Напомним, чиновника и его заместителя Эдуарда Цветкова обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2019 году они неоднократно получали взятки от предпринимателей в размере от 50 до 500 тысяч рублей. В общей сложности, было зафиксировано шесть эпизодов. Взятки они получали за незаконные бездействия в связи с нарушением установленного порядка торговли на территории Канавинского района. Общая сумма составила свыше 1 миллиона рублей.