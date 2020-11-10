Нижегородские баскетболисты одержали победу на Первенстве России среди ветеранов 45+

Соревнования проходили с 8 по 10 ноября в Воронеже. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Сборная Нижегородской области стала чемпионом в первенстве России по баскетболу среди ветеранов 45+. Конкуренция была серьезной, но нижегородцы уверенно одержали победу в четырех матчах. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Состязания проходили в Воронеже в период с 8 по 10 ноября. За это время сборная Нижегородской области одержала победу в матчах с Тулой, Курской областью, Севастополем и Воронежем.

- Во всех матчах противостоять соперникам было тяжело, но все же у нас и скамейка оказалась подлиннее, и сил побольше. Несколько раз случались травмы: каждый день мы кого-то теряли из-за повреждений, тем не менее, команда сумела добиться необходимого результата за счет своего характера, – поделился экс-баскетболист сборной России, чемпион Евролиги Сергей Панов, выступавший в составе сборной.

В последний раз баскетболисты из Нижнего Новгорода одерживали крупную победу в 2010 году, когда БК «Нижний Новгород» выиграл в Высшей Лиге «Б». Поэтому нынешний успех нижегородцев очень значим для региона.

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