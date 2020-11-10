Труженица тыла из Нижнего Новгорода отметила своё 90-летие

Владимир Кропотин поздравил с юбилеем ветерана труда Антонину Александровну Смирнову
Ветеран труда времён Великой Отечественной войны Антонина Смирнова отметила свой 90-й юбилей. Об этом сообщает администрация города.
Антонина Александровна Смирнова родилась в городе Горьком, а в годы войны копала окопы. В послевоенное время женщина трудилась на машиностроительном заводе, а после выхода на пенсию и до 80 лет работала дворником.
- Мы привыкли к труду. Жизнь была сложная, я много работала. Работу свою выполняла всегда добросовестно, неоднократно была отмечена грамотами, - поделилась юбилярша.
В свой 90-ый день рождения Антонина Смирнова получила поздравления от главы администрации Московского района Нижнего Новгорода Владимира Кропотина
- Не устаю восхищаться силой и стойкостью наших женщин. Такая маленькая и хрупкая женщина более 40 лет отработала кузнецом на машиностроительном заводе, - отметил Владимир Кропотин.
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