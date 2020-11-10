Глава нижегородского Роспотребнадзора напомнила нижегородцам, как правильно носить маски

Сегодня к нижегородцам с видеообращением обратилась руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Кучеренко. Она призвала жителей региона тщательнее соблюдать все существующие санитарные требования.

- Эпидемиологическая ситуация на территории Нижегородской области остается напряженной, - отметила Наталья Кучеренко. - Только от тщательности соблюдения каждым человеком всех мер профилактики и безопасности зависит заболеваемость каждого человека и та заболеваемость, которая складывается на территории всей области. Прежде всего, хотела бы отметить важность ношения масок. На сегодняшний день в регионе достаточно масок и приобрести их можно совершенно свободно в любой аптечной сети. Целый ряд предприятий торговли и транспорта предлагают эти маски на своей территории.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, главное условие ношение маски - она должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот.

- Ношение одной маски без смены допускается в течение не более двух-трех часов. У маски основная функция – защитная. В течение этого времени она вас защищает, а потом подлежит замене, - напомнила Наталья Кучеренко. - Людей старше 65 лет, которым разрешено находиться дома, призываем находиться дома. И их родственники должны о них позаботиться. Если некому позаботиться из родственников, то нужно связаться с волонтерскими организациями и договориться о доставке продуктов на дом.