Портал «Антиснег» вновь заработал в Нижнем Новгороде

Портал «Антиснег» вернулся к работе в Нижнем Новгороде. Это связано с первыми снежными осадками. Об этом сообщили в городском департаменте аналитики процессов и развития технологий управления.

- Мы заранее подготовились, и в начале ноября в работу вернулся портал antisnegnn.ru., –подчеркнул директор департамента аналитики процессов и развития технологий управления администрации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин.

Напомним, что портал позволяет в онлайн-режиме узнавать о местах работы снегоуборочной техники. Кроме того, нижегородцы могут оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории.

В настоящее время в информационной системе «Антиснег» зарегистрировано свыше 7,5 тысяч человек, а за последние два года работы портала обработано более 20,7 тысяч заявок.

Ранее, в 2019 году ресурс «Антиснег – Нижний Новгород» стал лауреатом всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами».

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