Станцию метро «Сенная» включат в программу на 2021-2025 годы

Строительство станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде планируется включить в программу комплексного развития Нижегородской агломерации на период 2021-2025 годы. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

Станция метро Сенная станет продолжением Автозаводской линии метрополитена. В ведомстве напомнили, что проектно-сметная документация по данному объекту получила положительное заключение Главгосэкспертизы еще в 2011 году, поэтому необходимо проверить ее актуальность.

«По состоянию на ноябрь 2020 года требуется выполнить работы по актуализации проектной документации и провести повторную государственную экспертизу. Для этого планируется включить объект в программу комплексного развития Нижегородской агломерации в части транспортной инфраструктуры на период 2021-2025 годы», - отметили в ведомстве.

Напомним, несколькими годами ранее нижегородские власти представляли амбициозные проекты по развитию метрополитена. Согласно этой концепции планировалось построить станцию даже в Новинках Богородского района. Однако за это время с трудом удалось построить лишь станцию на Мещере, где в 2018 году проходили матчи Чемпионата мира по футболу.

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