Онлайн ярмарка вакансий и учебных рабочих мест пройдет в Нижнем Новгороде

В четверг, 12 ноября 2020 года, с 09:00 до 16:00 в Центре занятости населения Нижнего Новгорода пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться специалистов по вопросам организации собственного дела, профессионального обучения и переобучения.

Отметим, что для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.

На online-ярмарке будет представлено более 1000 вакансий, с полным списком можно ознакомиться на сайте ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода.

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