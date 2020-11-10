Юрий Шалабаев проверил благоустроенный парк Станкозавода

Парк Станкозавода – одна из центральных парковых зон Ленинского района. Фото: Администрация Нижнего Новгорода
Благоустроенный парк Станкозавода в Ленинском районе посетил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом сообщает городская администрация.
Глава города проверил преображенное общественное пространство в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также вручил местным жителям символический ключ от нового парка.
В ходе работ на территории парка были уложены пешеходные дорожки из брусчатки, установлены лавочки, урны и новое освещение. Рабочие также провели масштабную программу по озеленению.
- Перед началом работ мы ликвидировали все аварийные деревья, о которых нам сообщали жители, - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.
По проекту благоустройства в парке Станкозавода установили детские и спортивные площадки, паркур-комплекс и зону для выгула собак. На территории обустроили зону тихого отдыха со столами для игры в шахматы и шашки, восстановили сцену.
Отметим, что на этапе проектирования местные жители принимали активное участие в общественных обсуждениях и следили за реализацией проекта. Так, оперативно были устранены недочёты, выявленные на этапе завершения работ.
- Одно удовольствие наблюдать, как теперь здесь гуляют целыми семьями: бабушки с дедушками на скамеечках смотрят за внуками, которые катаются на качелях или занимаются на турниках, а вечером молодые люди прогуливаются по новым освещённым дорожкам, - рассказала жительница Ленинского района Ольга Гончарова.
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