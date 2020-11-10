Региональные субсидии получат частные театры, концертные залы и театральные студии

Список организация, которые получают региональные субсидии, расширили. Теперь помощь в оплате труда сотрудников и оплате услуг ЖКХ также оказывается частным театрам, концертным залам и театральным студиям. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также выплаты в период пандемии смогут получать фирмы и предприятия, работающие в сфере туризма - гостиницы, санатории, профилактории, базы отдыха и тому подобное. Меры поддержки также окажут организациям, чья деятельность связана с народными художественными промыслами.

Новый перечень организаций был утвержден губернатором в указе «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Индустрии развлечений и туризма стали одними из самых пострадавших от распространения коронавируса во всем мире, - подчеркнул глава региона.

Если ранее правительство региона задумывалось о том, чтобы разрешить работу подобных учреждений, то сейчас это невозможно из-за ужесточения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Новый перечень организаций был утвержден губернатором в указе «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Заявку на выплату субсидий можно подать в срок до 31 января 2021 года.

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