Снегуборочная техника Сормовского района готова к работе

На дорогах Сормова предстоящей зимой будут трудиться более сотни человек. Фото: Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода
В Сормове подготовлено свыше 50 единиц снегоуборочной техники. Это зимой бороться со снегом на 250 километрах дорог района будут две подрядные организации. Об этом сообщает администрация Сормовского района Нижнего Новгорода.
В уборке снега будут задействованы тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины и прочая техника – всего 53 единицы. Для предотвращения гололеда на дорогах и тротуарах к зиме заготовлено более 9000 тонн песко-соляной смеси и реагентов. Кроме того, на борьбу со снегом в придомовых территориях выйдет около 400 дворников.
Сейчас в связи с резким похолоданием дорожные организации перешли на круглосуточное дежурство.
Отметим, ранее первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин сообщил, что в ночь на 10 ноября дороги и мосты города были обработаны противогололедными материалами.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!