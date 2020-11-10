Нижегородцы завоевали серебро на чемпионате и первенстве России по подводному спорту

Вячеслав Костылев и Анастасия Виноградова выступят на Кубке России в феврале 2021 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали серебряные медали на чемпионате и первенстве России по подводному спорту. Мероприятие проходило на базе центра водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге в период с 6 по 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В соревновании приняли участие 100 сильнейших спортсменов из различных регионов страны. К слову, многие из них многократные чемпионы России, Европы и мира.

Пловцы состязались в 4 дисциплинах. Так, на дистанции «комбинированное плавание» отличился нижегородец Вячеслав Костылев, завоевавший серебро. Он также выполнил норматив мастера спорта России на дистанции «подъем груза».

В состязании «ночной дайвинг» второе место заняла Анастасия Виноградова из Дзержинска.

Отметим, что ещё три нижегородских спортсмена выполнили нормативы «Мастер спорта России» на дистанции «подъем груза».

Теперь Вячеслав Костылев и Анастасия Виноградова будут готовиться к соревнованиям на Кубке России по подводному спорту, которые пройдут в 2021 году. Для них также возможно попадание в юношескую команду, выступающую за страну.

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