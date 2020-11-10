В 25 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 25 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 45 686 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 21 297 зараженных, а остальные 24 389 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 319 человек) и на Бору (2 202 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 931 человек, и 1 129 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 136

Ленинский – 3 468

Советский – 2 713

Канавинский – 2 463

Московский – 2 196

Сормовский – 2 106

Нижегородский – 1 621

Приокский – 1 594

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