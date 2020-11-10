Ещё 402 нижегородца заразились коронавирусом

По данным на 10 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 449 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 38 199 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 45 686 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 908 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё тринадцать нижегородцев.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 370 827 человек. Средний показатель тестирования составил 436,7 теста на 100 тысяч населения.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 6 742 койки для больных коронавирусом. В частности, более 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 824 - аппаратами ИВЛ.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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