Несанкционированную свалку на улице Комарова ликвидируют в декабре

Несанкционированную свалку в черте Нижнего Новгорода планируют ликвидировать в декабре
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Несанкционированную свалку в Нижнем Новгороде ликвидируют до конца этого года. Мусор обнаружили в районе дома №1 по улице Космонавта Комарова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
О свалке стало известно после жалоб местных жителей в соцсетях, а также на региональном портале «Вам решать». На улицу Комарова направили инспектора, который зафиксировал на территории нахождение несанкционированной свалки. Теперь информация по этому обращению направлена в соответствующее ведомство.
- Всего в Центр управления регионом поступило уже свыше 35 заявок с пометкой «природа, экология». Часть из них отработаны, остальные находится в работе, - отметила ответственная за блок ТКО Центра управления регионом Виктория Маринина.
К слову, свалка на территории улицы Комарова образовалась после сноса нелегально установленных гаражей в границах охранной зоны реки Борзовки Ленинского района. Министерство экологии и природных ресурсов взяло под особый контроль эту ситуацию и поручило администрации района заняться устранением свалки в ближайшее время.
- В настоящее время готовится проектно-сметная документация на ликвидацию несанкционированной свалки, а также идет процедура по выбору подрядчика, после чего данную территорию очистят, - сообщил первый заместитель главы администрации Ленинского района Андрей Житников.
Отметим, что на портале «Вам решать» несанкционированные свалки включены в топ-5 тем, волнующих нижегородцев.
- И, если проблема не масштабная, то, как правило, она решается в течение недели или двух, - подчеркнул директор ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимир Распопов.
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