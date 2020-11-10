Прокуратура: Источник июльского запаха газа в Нижнем Новгороде не установлен

Инцидент с запахом газа произошел 19 июля 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина едкого запаха газа, накрывшего Нижний Новгород в июле этого года, до сих пор не найдена. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональной прокуратуре, которая занимается расследованием этого инцидента.

«В ходе проверки обследованы производственные объекты и территории, а также возможные внештатные ситуации, которые могли привести к возникновению указанного запаха. В настоящее время источника образования запаха не установлено», - рассказали в ведомстве.

Напомним, едкий запах газа накрыл Нижний Новгород 19 июля 2020 года. Первыми его почувствовали жители Канавинского района, затем – в центре города, а чуть позже сообщения об этом начали поступать из разных частей города и даже от жителей Кстова. В квартирах было нечем дышать, нижегородцы выбегали на улицу, не зная, что делать: до экстренных служб было невозможно дозвониться, а оповещения о чрезвычайной ситуации не было.

Роспотребнадзор тогда никаких ядовитых веществ в воздухе не обнаружил.

Почти сразу к расследованию этого происшествия подключилась прокуратура, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что виновные будут наказаны.

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